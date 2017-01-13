العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2839 حالة مرضية سورية بمخيم الزعتري

صراحة – نواف العايد : تعاملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال العيادات التخصصية التابعة لها بمخيم الزعتري مع 2839 حالة مرضية خلال الأسبوع 210 حيث قدمت لهم الخدمات العلاجية في التخصصات الطبية كافة .

واستقبلت العيادات الطبية خلال الأسبوع الجاري عدد 971 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 62 مراجع ، والنسائية 214 مراجع ، فيما تلقى 133 شخص من الأشقاء السوريين العلاج في عيادة الأسنان ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 42 حالة ، والعظام 157 حالة, وتعاملت عيادة الجلدية مع 301 حالة قدم لها العلاج المناسب .

وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 346 حالة ، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 140طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ، وأجرى قسم المختبر 131 تحليلاً مخبريًا ، إضافة إلى عدد من الحالات الأخرى ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي “شقيقي صحتك تهمني” .

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات تستقبل المراجعين من الأشقاء السوريين المحتاجين للعلاج الطبي ويتم التعامل مع حالاتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان من جانبه أن الحملة الوطنية السعودية تولي الاهتمام الكبير للمحور الطبي خصوصًا في مثل هذه الأجواء الباردة بمنطقة بلاد الشام التي مما ينتج عنها انتشار الأمراض الموسمية التي تحتاج للمتابعة المستمرة وتقديم العلاج المناسب للأشقاء اللاجئين السوريين بالإضافة إلى الاهتمام بالمحاور الإغاثية سواءً الطبية منها أو الاجتماعية أو الغذائية أو الموسمية أو الإيوائية أو الإغاثية التي تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والتبرع السخي الذي يقدمه الشعب السعودي لأشقائهم من الشعب السوري العزيز ، سائلًا الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين خير الجزاء .