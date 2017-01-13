(16) ألف طالب و طالبة بتعليم الليث يبدأون تأدية الاختبارات الأحد المقبل

صراحة – خالد الحسين : يستعد صباح يوم الأحد المقبل الموافق 17 / 4 / 1438هـ ( 16) ألف طالب وطالبة يدرسون في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ومدارس تعليم الكبار بمحافظة الليث ومكتبي التعليم في أضم وربوع العين للدخول في لجان الاختبارات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٣7هـ /١٤٣8هـ .

من جهته أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي بأن إدارته قد أكملت كافة الاستعدادات وهيأت كافة السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في مدارس البنين والبنات , لافتاً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من قسمي الاختبارات بنين وبنات , بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات , كما تم إعداد خطة الزيارات الميدانية لـ ( 200 ) مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية بمكاتب التعليم في الليث و أضم و ربوع العين ، وقسم تعليم الكبار والكبيرات , لمتابعة سير الاختبارات , والتأكد من مراعاة الأسئلة للفروق الفردية وشموليتها للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات الفنية للاختبارات , بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

وحث ” مدير تعليم الليث ” كافة قادة و قائدات المدارس على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات , والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات تجنباً لأي تهاون أو تقصير يؤثر سلباً على سير العمل , وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات داخل القاعات من حيث الإضاءة والتكييف المريح والنظافة الجيدة و توزيع الطاولات بالشكل الملائم , بالإضافة إلى توزيع المياه الصحية على للطلاب والطالبات مجاناً , وحث الطلاب و الطالبات و توعيتهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان وذلك بوضع أركان مناسبة لحفظها بعد أداء كل اختبار .

ودعا ” البركاتي ” كافة الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد و المثابرة , والبعد عن الخوف و القلق الزائد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة ، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات لتسهيل أداء اختباراتهم ، والبعد كل البعد عن رفقاء السوء , مناشداً أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة ، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم , وعدم تركهم بعد انتهاء فترة الاختبارات وخروجهم من مدارسهم إلا بعد التأكد من عودتهم إلى منازلهم ، حرصا على سلامتهم وحفظاً لأوقاتهم في مثل هذه الأيام , مشيراً إلى أن ظاهرة الغش في المدارس بدأت تختفي تماماً , ومؤكداً بأن الطلاب والطالبات أصبحوا على قدر كبير من المسئولية والوعي.

وعلى صعيد آخر أكد قسم ( الاختبارات و القبول ) على كافة قادة وقائدات المدارس ضرورة تسجيل كافة نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي نور.

من جهته اطلق قسم التوجيه والإرشاد ” بنين ” ممثلا في وحدة الخدمات الإرشادية خدمة ” الهاتف الاستشاري ” لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات كالتوتر و القلق و الخوف ،وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية و نفسية ، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين بالقسم على الهاتف : 0177420989

فيما شدد قسم (خدمات الطلاب )على سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكراً لنقل الطلاب و الطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم قبل الفترة الأولى من الاختبار بوقت كاف ، و من ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة .

كما قام قسم (الصحة المدرسية ) بوضع خطة ميدانية لزيارة المدارس و الاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبارات.

ومن جانب آخر جند (قسم الحركة ) كافة السائقين و سيارات النقل لتنفيذ خطة الجوالات و الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين و المشرفات التربويات لتفقد سير الاختبارات في المدارس .