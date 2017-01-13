الأخضر يستعد للقاء كمبوديا ودياً

صراحة – نواف العايد : يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم غداً السبت ثاني مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” أمام منتخب كمبوديا على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي و تأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

يذكر بأن اللجنة المنظمة للمواجهة ستطرح تذاكر المواجهة مبكراً عند نقاط البيع الخاصة باستاد مدينة زايد الرياضية واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة بحصة تدريبية مسائية على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ركز من خلالها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على الجوانب التكتيكية و بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير ليعمد بعدها السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب و اختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة نحو المرمى .

وعلى صعيد متصل واصل اللاعب ياسر المسيليم التمارين الخاصة به في النادي الصحي .

تحدث لاعب خط دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أحمد عسيري عن معسكر أبوظبي و قال : معسكر إعدادي اكتسبنا منه العديد من الفوائد الفنية التي تساهم في تطور أداء المجموعة و ينعكس بشكل إيجابي في اللقاءات الرسمية التي تنتظر الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م . و أضاف عسيري قائلاً : اللقاءات الودية أشبه ما تكون بالبروفة المفيدة للمجموعة فهي تساهم في معالجة الأخطاء و تعزيز الإيجابيات على المستوى الفني .

تحدث لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد البريك عن معسكر أبوظبي و قال : نحن في اليوم الأخير من المعسكر الإعدادي للفترة القادمة فقد مثل لنا المعسكر قيمة فنية عالية ساهمت في تعزيز الجوانب الفنية و تنميتها بالشكل المثالي و كذلك معالجة الأخطاء كما أن معسكر أبوظبي بشكل كبير في كسر الفترة الزمنية ما بين لقاءات الأخضر بل و منحنا فرص لخوض لقاءات ودية تعزز ما تدربنا عليه في الفترة الماضية .