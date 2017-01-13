أكثر من 180 ألف طالب وطالبة بمكة يؤدون بعد غد اختبارات الفصل الدراسي الأول

صراحة – فيصل القحطاني : يؤدي 180516 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بعد غد الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438هـ .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي :” إن مدارس مكة أنهت جاهزيتها لاستقبال 180516 طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية ، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة”.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور، مشيرا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .

وحث الحارثي أبناءه الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، متمنيًا للجميع التوفيق و والسداد