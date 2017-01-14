حالة الطقس: عوالق ترابية وأمطار متفرقة على بعض المناطق بالمملكة

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر العوالق الترابية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة.

كما تتهيأ الفرصة غدًا لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على مناطق تبوك، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وعلى مناطق حائل، الجوف الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.