سبعة آلاف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات غدًا بمحافظة أملج

صراحة – واس : يتوجه أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة بمدارس محافظة أملج المتوسطة والثانوية , يوم غدٍ إلى قاعات الامتحانات بمدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأكد مدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم محمد الشريف، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتأمين أداء الطلاب الاختبارات, مشيرًا إلى أنه تم اعتماد خطة تنظيمية خاصة لمتابعة سير الاختبارات ميدانيًا من قبل المشرفين والمشرفات ومتابعتها ميدانيًا مع قائدي المدارس ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم والعمل على تسهيل الحركة المرورية للوصول إلى مدارسهم في الوقت المحدد.

كما تم اعتماد خطة للإشراف اليومي على وجود الطلاب والطالبات في المدارس, حيث تم تبليغ المدارس بضرورة عدم السماح للطلاب بالخروج من مدارسهم ما بين فترتي الاختبارات اليومية, ومراقبتهم وتقديم الرعاية النفسية والإرشادية من قبل المرشدين والمرشدات قبل وأثناء الاختبارات.