شرطة الرياض توقع بـ (خمسة) جناة ارتكبوا جرائم سرقات متعددة



صراحة – خالد الحسين : امتداداً للجهود المتواصلة التي تقوم بها شرطة منطقة الرياض لمكافحة جرائم السرقات بانواعها وتعقب مرتكبيها نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتوفيق من الله من الايقاع بـ ( 5 ) جناة ( أربعة سعوديين وسوداني الجنسية ) في ثلاث قضايا منفصلة تورطوا في ارتكاب جرائم اقتحام المنازل والسرقة منها وجرائم السطو على المحلات التجارية بعد تكسير اقفالها الخارجية وجرائم سرقة الصيدليات في ساعات متأخرة من الليل .

وكان عدد من مراكز شرطة العاصمة الرياض قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين تفيد عن تعرض عدد من المنازل والمحلات التجارية والصيدليات للاعتداء والسرقة وقد تجاوزت مجمل قيمة المسروقات مبلغ ( مليون وأربعمائة الف ريال ) ، ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الاسلوب الاجرامي الذي مارسه الجناة فقد أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تشكيل فريق بحث وتحري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لدراسة البلاغات واتخاذ جملة من الاجراءات البحثية الكفيله بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .

وقد جاءت الإنجازات على النحو التالي :

الانجاز الأول : تم ضبط متهمين ” سعودي وسوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر ” تورطا في ارتكاب جرائم دخول المنزل والاستيلاء على كل ما تطاله ايديهما بداخلها ، وكان عدد من مراكز الشرطة شمال وغرب العاصمة قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين افادوا عن تعرض منازلهم للسرقة من قبل جناة استولوا على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة الكترونية والعبث بمحتويات سياراتهم عليه فقد جرى دراسة تلك البلاغات بدقة واتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت بفضل الله من القبض على المتهمان في كمين محكم ، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على اجزاء من المسروقات المبلغ عنها وبمناقشتهما اقرا بارتكاب ما نسب اليهما موزعين الادوار فيما بينهما مقتسمين ثمن المسروقات .

الانجاز الثاني : تم ضبط متهم ” سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ” تورط في ارتكاب جرائم سرقة عدد من المحلات التجارية والاستيلاء على صناديق المحاسبة وبطاقات اتصال مسبقة الدفع ، وكان مركز شرطة منفوحة جنوب العاصمة قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين تفيد عن تعرض محلاتهم التجارية لتكسير الاقفال الخارجية في ساعات متأخرة من الليل وسرقة مبالغ مالية منها وأجهزة المحاسبة ” كاشير ” بما تحوي من نقود وبطاقات اتصال مسبق الدفع وخلال فترة وجيزة من تلقي تلك البلاغات تم اتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت بتوفيق من الله عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه في كمين محكم بعد توافر أدلة تشير لوقوفه خلف تلك الجرائم ، وبسماع اقواله اقر بما نسب اليه . وجاءت اقواله مطابقة لما هو مقيد بالسجلات .

الانجاز الثالث : تم ضبط متهمين ” سعوديي الجنسية في العقد الرابع من العمر ” تمرسا في سرقة الصيدليات بعد اغلاقها ليلاً والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية ، وكان عدد من مراكز الشرطة غرب العاصمة الرياض قد تلقت عدة بلاغات من وافدين عن تعرض الصيدليات التي يعملون بها لتكسير الاقفال الخارجية والواجهات الزجاجية وسرقة مبالغ مالية من داخلها ، ولأهمية البلاغات فقد تمت دراستها بدقة واتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أثمرت بفضل الله عن القبض على المتهمين وبمناقشتهما اقرا بارتكاب ما نسب اليهما موزعين الادوار فيما بينهما وتقاسم المسروقات ، وجاءت اقوالهما مطابقة لما هو مقيد بالسجلات.

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض ومن ثم تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه من جرائم .