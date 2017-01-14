أمانة الاحساء تشرع في اعمال ” التلفريك المعلّق” بمنتزه المغامرات

صراحة – محمد المحسن : أوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الامانة بدأت أعمالها في تركيب ” التلفريك المُعلّق ” وذلك ضمن المرحلة الثانية بمشروع منتزه الملك عبدالله للمغامرات بجبل الشعبة ” شمال – شرق الاحساء ” ، مبيناً ان مسار التلفريك يبلغ طوله 1500متر طولي من اسفل الجبل الى اعلى قمته ، بحيث يتكون من 3 محطات تحكم الاولى في اسفل الجبل وتعتبر المحطة الرئيسية ونقطة الانطلاق الى المحطة التالية اعلى الجبل يليها المحطة الثالثة ثم العودة مرة اخرى الى المحطة الرئيسية بشكل حلقي ، مشيراً الى انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من تشغيل ” التلفريك المُعلق ” خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 .

ويضيف الملحم : كماانه سيتم من خلال المشروع انشاء بحيرتين في المنطقة السفلى من الجبل والأخرى في أعلاه على ارتفاع يتجاوز الـ 50 متراً تقريباً وينحدر من هذه البحيرة شلالين يصُبان بإتجاه البحيرة في الأسفل ويُقدر طول الواحد منهم بـ 550 متر كمنظر طبيعي ، بالإضافة الى انشاء جسور معلقه وشباك تسلق وsky rope على قمم الجبال ومنطقة مظلات والعاب اطفال حيث يغطي المشروع مساحه مليون متر مربع تقريبا ، ولفت الملحم الى ان مشروع منتزه الملك عبدالله للمغامرات تهدف الأمانة من خلاله الى توفير بيئه طبيعيه مناسبه وجذب للشباب والأسر لقضاء أجمل الاوقات حيث يوفر للشباب الهوايات الجاذبة لفئتهم بالمغامرات الجبلية والعاب التحدي والقوة ، وأيضاً يكون عنصر جذب سياحي للاهالي والزائرين القادمين من خارج المنطقة سواء من مدن المملكة المختلفة اودول الخليج العربي الشقيقة ، مؤكداً على حرص أمانة الاحساء على تنفيذ توجهات وتطلعات قيادتنا الحكيمة – رعاها الله – بتسخير كافة الإمكانات والجهود التي تكفل بإيجاد عوامل وعناصر الجذب الترفيهي والسياحي للمواطن بالدرجة الأولى، مع المحافظة على هوية كل منطقة من مناطقنا، وأن تتميز الأحساء بطابعها الجغرافي والتاريخي والسياحي.