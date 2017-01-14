اعتداء جديد على طالب سعودي في امريكا

صراحة _ نايف الزهراني :

تعرض طالب سعودي يدرس بالولايات المتحددة الأمريكية لإصابة بالغة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء من قِبل مجهولين أثناء قيادة مركبته الخاصة في ولاية كنتاكي مؤخراً.

وقال والد الطالب محمد زيد الفضيل إن ابنه تعرض لاعتداء بعصا أو حديدة، ما أدى إلى شج رأسه، وتسبب له بنزيف أدخله المستشفى.

وأضاف الوالد إن الاعتداء على ابنه قد يكون بدافع السرقة كونه امتلك مركبة جديدة، لم يستبعد الدوافع العنصرية ضد العرب والمسلمين للجريمة، قائلاً إن ولاية كنتاكي موالية تماماً للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي أدلى خلال الفترة الماضية بتصريحات عنصرية ضد المسلمين.

وأوضح أنه لا يزال يتابع حالة ابنه هاتفياً، كما يتابع إجراءات التحقيق التي تجريها السلطات الأمنية الأمريكية بمشاركة مندوب من السفارة السعودية بواشنطن، مشيراً إلى أن ابنه طالب في مرحلة البكالوريوس بمجال الإدارة المالية بأمريكا.