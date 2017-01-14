الحكومة اليمنية تؤكد أن خطتها الخاصة ‏بدفع المرتبات ستشمل أمانة العاصمة صنعاء

صراحة – واس : أعلنت الحكومة اليمنية أن خطتها الخاصة ‏بدفع مرتبات موظفي الدولة في القطاعيين ‏المدني والعسكري، ستشمل كافة المحافظات ‏بما فيها أمانة العاصمة صنعاء .

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر ‏خلال لقائه اليوم في عدن وزير الدولة أمين ‏العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني حفظ الله ‏جميل أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب ‏موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء ‏بما فيها أمانة العاصمة صنعاء .

وقال – وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية – إن وجه وزارة المالية في ‏حكومته بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة ‏في عموم المحافظات عن طريق مكاتب ‏البريد وبنك التسليف والصرافين وبما يضمن ‏إيصالها إلى الموظف مباشرة .

ودعا المؤسسات في بلاده ‏بسرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية ‏بحسب كشوفات موازنة الدولة عام 2014 م، ‏قبل انقلاب المليشيات على السُلطات الشرعية ‏في اليمن، في الـ23 من شهر سبتمبر من العام ‏‏2015 م .‏