الحكومة اليمنية تؤكد أن خطتها الخاصة ‏بدفع المرتبات ستشمل أمانة العاصمة صنعاء

صراحة – واس : أعلنت الحكومة اليمنية أن خطتها الخاصة بدفع مرتبات موظفي الدولة في القطاعيين المدني والعسكري، ستشمل كافة المحافظات بما فيها أمانة العاصمة صنعاء .
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه اليوم في عدن وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني حفظ الله جميل أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها أمانة العاصمة صنعاء .
وقال – وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن وجه وزارة المالية في حكومته بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات عن طريق مكاتب البريد وبنك التسليف والصرافين وبما يضمن إيصالها إلى الموظف مباشرة .
ودعا المؤسسات في بلاده بسرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة عام 2014 م، قبل انقلاب المليشيات على السُلطات الشرعية في اليمن، في الـ23 من شهر سبتمبر من العام 2015 م .