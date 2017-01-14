وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الجوف

صراحة – نواف العايد : أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، للمواطنيين والمواطنات في كل من فرع سكاكا والقريات وطبرجل ، وسيتم فتحت باب التقديم بدءا من يوم الأربعاء القادم الموافق 20 / 4 / 1438هـ وحتى يوم 4 / 5 / 1438هـ .

واشترطت الجامعة على المتقدمين أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة انتظاماً، وأن يكون التخصص في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متطابقا ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس ، وألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله ، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترفبها ، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على التخصصات والوثائق المطلوبة للمتقدمين عبر موقع الجامعة الإلكتروني ، داعية إلى إرسال جميع الوثائق في ملف واحدب صيغة (PDF)، على البريد الإلكتروني Scientificcouncil@ju.edu.sa .