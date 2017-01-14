تعليم عفيف يكمل استعداده للاختبارات الفصلية



صراحة – عفيف : أنهت إدارة التعليم بمحافظة عفيف كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة للاختبارات، حيث يتوجه غدا الأحد قرابة «8400» طالباً وطالبة بالإدارة في المرحلة المتوسطة والثانوية لتأدية اختبارات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي؛ وذكر مدير تعليم عفيف الاستاذ سعيد بن سعد النفيعي أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب. وان طلابنا وطالباتنا يرفعون شعار “نحن فطنون” من الافكار المنحرفة والسلوكيات الهدامة .

واوضح رئيس الاشراف التربوي الاستاذ محمد الحدباء. ان القسم اكمل استعداده للاختبارات الفصلية حيث تكمن استعداداته من خلال الاشراف المباشر على نتائج الزيارات الإشراقية لمتعلقة بسير الاختبارات ومعالجة الملاحظات يوميا كذلك الاطلاع على نماذج من اجابات الطلاب وتحليل النتائج وتقديم التغذية الراجعة فيما يتم التأكد من جاهزية الكنترول والنماذج المطلوبة والرصد يوميا من خلال المتابعة المستمرة وفق خطه معتمدة كما يتم التنسيق مع قسم الاختبارات في رصد الملاحظات التي تدون من خلال الزيارات الإشراقي العمل على مساعدة قادة المدارس في تذليل الصعوبات التي تطرأ أيام الاختبارات .

من جانب اخر اوضع الاستاذ محمد بن لفا العتيبي رئيس قسم تقنية المعلومات ان القسم خلال اختبارات الفصل الاول يقوم بحل مشاكل الميدان التي قد تعترضهم مباشرة عن طريق الجوال ووسائل التواصل ، وتقديم شروحات في حسابات القسم في وسائل التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية للإدارة، وكذلك المشاركة في الزيارات المعدة لمتابعة الاختبارات ،كما يعمل القسن على توجيه مسئولين نور بالقسم بنين وبنات بالبقاء على أهبة الاستعداد للدعم الفني لنور وحل المشاكل التي قد تعترض المدارس وحلها مباشرة ، كما ان للقسم عضوية في لجان الاختبارات بنين وبنات

فيما قال الاستاذ فوزا بن مسحل العتيبي رئيس قسم التوجيه والارشاد بينت ان القسم عمل على تقديم بعض التصاميم التي تسمل على عدد من النصائح التربوية والتحذير من بعض السلوكيات الهدامهة التي تواحع الطلاب والطالبات بعد اداء الاختبارات . وافادة الاستاذة نبيلة ناصر رئيسة قسم التوجيه والارشاد بنات ان القسم قام بالعمل على تهيئة الجو المناسب لبناتنا الطالبات لأداء الاختبارات، والعمل على متابعة المشاكل التي تواجه الطالبات اثناء اداء الاختبارات ،.

اوضح الاستاذ على القزلان رئيس قسم الاختبارات والقبول بنين ان الاعمال التي يقوم بها القسم قبل الاختبارات هي التأكد من رصد الفترات وعدم وجود مشاكل بالرصد للطلاب والعمل على حلها . عمل جدول الاختبارات لجميع المراحل والانتساب والليلي، إعداد خطة الزيارات لمتابعة سير الاختبارات للإدارة. متابعة الرصد وإدخال الدرجات لجميع المراحل بشكل يومي ، دراسة تقارير المشرفين أثناء الاختبارات. التواصل مع قادة المدارس عند وجود أي مشكلة والعمل على حلها بشكل عاجل، طباعة نتائج الخريجين لطلاب المقررات، إعلان العشر الأوائل لكل مرحله ونظام. رفع تقرير ختامي لأعمال الفصل الدراسي. وقالت الاستاذة حصة الحرقان رئيسة قسم الاختبارات والقبول بنات ان القسم يقوم على متابعه استكمال رصد الدرجات للمواد العملية والشفوية والمواد التي لها جانبين عملي ونظري ،اعداد خطة اشرافيه لمتايعة سير الاختبارات من قبل المشرفات التربويات ميدانيا ،وضع خط ساخن لحل المشاكل التي قد تعتري المدارس ،متابعه رصد الدرجات يوميا في نظام نور.

وقال الاستاذ محمد الراشد الوهيبي ان قسم العلاقات العامة والاعلام بتعليم عفيف يواكب كل المناسبات التربوية والوطنية من خلال العديد من التغطيات واعمال التصاميم التربوية والحث على تجنب السلوكيات الهدامة وان طلابنا على وعي كبير وهو يرفعون شعار “نحن فطنون “