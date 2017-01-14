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14 يناير, 2017   2484

نائب الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات ‏الساحقة للجيش والمقاومة في محافظة الجوف

نائب الرئيس اليمنى

صراحة – واس : أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح تحقيق قوات الجيش والمقاومة ‏الشعبية في بلاده انتصارات ساحقة على ‏مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهتي ‏المتون وحام في محافظة الجوف .
وأجرى الفريق محسن اليوم، اتصالين ‏هاتفيين بمحافظ الجوف أمين العكيمي وقائد ‏المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين ‏الوائلي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما ‏يحرزه المقاتلين من تقدم في المواجهات ضد ‏المليشيات الانقلابية، وفقا لما أوردته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية .
وهنأ نائب الرئيس اليمني الجيش والمقاومة ‏على تلك الانتصارات ، مؤكدًا أن القيادة ‏السياسية تتابع باهتمام بالغ تلك التطورات وتقدر ‏التضحيات الجسيمة التي يقدمها اليمنيون من ‏أجل استعادة دولتهم .
من جانبهما أكدا المحافظ العكيمي واللواء ‏الوائلي استمرار الجيش في معاركه ضد ‏الانقلابيين ، مشيرين إلى أنه لا تراجع حتى ‏استكمال عملية تحرير المحافظة من المليشيا ‏وبسط سلطة الدولة فيها .‏

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