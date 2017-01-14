التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
14 يناير, 2017   4439

أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

000-6481827801484407853519

صراحة – واس : أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -.
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وصاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل ( إبن الفقيد )وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.
كما أدى الصلاة على سموه – رحمه الله – معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA