تركيا تعتزم إمداد غزة بالوقود لحل أزمة الكهرباء

صراحة – وكالات : قال نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، فتحي الشيخ خليل، إن الرئاسة التركية وافقت على إرسال كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع.

وجاءت تصريحات الشيخ خليل خلال كلمة له في ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية، السبت 14 يناير/كانون الثاني، لبحث سبل حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع، حسبما نقلته وكالة “معا” الإخبارية.

ويعيش قطاع غزة أزمة خانقة في إمدادات الكهرباء، التي لا تصل إلا ثلاث ساعات يوميا وسط احتجاجات شعبية واسعة.

ويشار هنا إلى أن تركيا عرضت في السابق تزويد قطاع غزة بمحطة توليد كهرباء عائمة دون أن يرى المشروع النور.