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14 يناير, 2017   2369

أمير القصيم يدشن برنامج “يقظ” لحماية المتدربين من الفكر الضال

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صراحة – واس : دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، برنامج “يقظ” بمرحلته الثانية ، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، ومدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن ، ونائب مدير إدارة التدريب أحمد الحمودي.
وأوضح مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن ، أن برنامج يقظ يأتي انطلاقاً من دور المؤسسة ممثلة في الإدارة العامة بالمنطقة في تفعيل الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للأمن الفكري ، وتزامناً مع حملة سمو أمير القصيم “معاً ضد الإرهاب والفكر الضال” ، لافتاً الانتباه إلى أن تفعيل الحملة يأتي ضمن خطط المؤسسة لتوعية وحماية المتدربين والمتدربات بالوحدات التدريبية بالمنطقة من خطر الانحراف الفكري والعقدي ، ووضع البرامج التوجيهية المناسبة وفق منهج علمي مدروس وبآليات تقنية تعتمد على مواكبة ما يفضله الشباب من برامج لتصل الرسالة لهم بأسلوب متميز.
وبين المذن ، أهمية تفعيل هذا العمل وحجم الأمانة والمسؤولية ، خاصة وأن حجم الأخطار المحيطة بالشباب بدأت تزداد ، ومن واجبنا بالمؤسسة أن تكون برامجنا الوقائية مناسبة لحجم التحدي ، ويساعدنا في ذلك إيماننا الراسخ بمدى إخلاص شبابنا لدينهم ووطنهم والوسطية التي أمرنا الله بها ، مثمناً جهود سمو أمير منطقة القصيم ، وسعيه الحثيث في الحملة التي أطلقها لمكافحة الإرهاب والفكر الضال والمنحرف.

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