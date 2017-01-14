المقدشى يعلن استعدادات ‏للحشد لمعركة استعادة ما تبقى تحت ‏سيطرة الحوثيين

صراحة – واس : أكدت رئاسة هيئة الأركان اليمنية شروعها في ‏استعدادات للحشد لمعركة استعادة ما تبقى من ‏محافظات تحت سيطرة المليشيا الانقلابية .

وعلى هذا الصعيد زار رئيس الهيئة اللواء الركن ‏محمد علي المقدشي اليوم بمأرب، عددًا من الوحدات ‏العسكرية التي أعلنت تأييدها للحكومة الشرعية ‏والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة، وفقًا لما ذكرته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .

وشملت زيارة رئيس هيئة الأركان الوحدات التي ‏تتلقى دورات في معسكرات الجيش بمأرب، بما فيها ‏وحدات من الشرطة العسكرية والمشاة والمتخصصين ‏في المجالات العسكرية المختلفة .

وجدد دعوته لمن تبقى من عناصر ‏الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات ‏الانقلابية إلى سرعة العودة إلى معسكراتهم ووحداتهم ‏حيث تتواجد حاليًا في المحافظات المحررة .