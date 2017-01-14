التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> المقدشى يعلن استعدادات ‏للحشد لمعركة استعادة ما تبقى تحت ‏سيطرة الحوثيين
14 يناير, 2017   2944

المقدشى يعلن استعدادات ‏للحشد لمعركة استعادة ما تبقى تحت ‏سيطرة الحوثيين

download (9)

صراحة – واس : أكدت رئاسة هيئة الأركان اليمنية شروعها في ‏استعدادات للحشد لمعركة استعادة ما تبقى من ‏محافظات تحت سيطرة المليشيا الانقلابية .
وعلى هذا الصعيد زار رئيس الهيئة اللواء الركن ‏محمد علي المقدشي اليوم بمأرب، عددًا من الوحدات ‏العسكرية التي أعلنت تأييدها للحكومة الشرعية ‏والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة، وفقًا لما ذكرته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وشملت زيارة رئيس هيئة الأركان الوحدات التي ‏تتلقى دورات في معسكرات الجيش بمأرب، بما فيها ‏وحدات من الشرطة العسكرية والمشاة والمتخصصين ‏في المجالات العسكرية المختلفة .
وجدد دعوته لمن تبقى من عناصر ‏الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات ‏الانقلابية إلى سرعة العودة إلى معسكراتهم ووحداتهم ‏حيث تتواجد حاليًا في المحافظات المحررة .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA