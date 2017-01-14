إعلان قائمة منتخب الشباب لبطولة انطاليا الدولية

صراحة – الرياض : أعلنت ادارة المنتخب الوطني للشباب قائمة اللاعبين الذين سينضمون لتشكيلة الأخضر الشاب للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية الودية التي تستضيفها مدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 17- 31 /1/ 2017م، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاما الذي سيقام في كوريا الجنوبية مايو المقبل.

وسيقيم المنتخب معسكرا يبدأ يوم غد الأحد في مدينة الرياض على ان تسافر البعثة يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة انطاليا التركية، وتضم القائمة 26 لاعبا.

قائمة اللاعبين