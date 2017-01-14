إعلان قائمة منتخب الشباب لبطولة انطاليا الدولية

صراحة – الرياض : أعلنت ادارة المنتخب الوطني للشباب قائمة اللاعبين الذين سينضمون لتشكيلة الأخضر الشاب للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية الودية التي تستضيفها مدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 17- 31 /1/ 2017م، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاما الذي سيقام في كوريا الجنوبية مايو المقبل.
وسيقيم المنتخب معسكرا يبدأ يوم غد الأحد في مدينة الرياض على ان تسافر البعثة يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة انطاليا التركية، وتضم القائمة 26 لاعبا.
قائمة اللاعبين
|
النادي
|
المركز
|
اللاعب
|
م
|
الاتحاد
|
حارس مرمى
|
أمين محمد بخاري
|
1
|
النصر
|
حارس مرمى
|
زيد ماجد البواردي
|
2
|
الاهلي
|
حارس مرمى
|
محمد فرج اليامي
|
3
|
النصر
|
قلب دفاع
|
عبدالإله علي العمري
|
4
|
الاتحاد
|
قلب دفاع
|
عون مطلق السلولي
|
5
|
الشباب
|
قلب دفاع
|
حسان محمد تنبكتي
|
6
|
الاهلي
|
قلب دفاع
|
محمد مازن البصاص
|
7
|
النصر
|
قلب دفاع
|
خالد حسين دبيش
|
8
|
الهلال
|
ظهير أيمن
|
أنس محمد زباني
|
9
|
الاهلي
|
ظهير أيمن
|
عبدالله حسون ترمين
|
10
|
الهلال
|
ظهير أيسر
|
حسين صالح قاسم
|
11
|
الاتفاق
|
ظهير أيسر
|
محمد علي الزبيدي
|
12
|
الاهلي
|
وسط
|
علي حسن الاسمري
|
13
|
الاهلي
|
وسط
|
عبدالله يحيى مجرشي
|
14
|
الاهلي
|
وسط
|
يحيى محمد القرني
|
15
|
الاهلي
|
وسط
|
أيمن شفيق الخليف
|
16
|
الاهلي
|
وسط
|
ناصر سعد العتيبي
|
17
|
الهلال
|
وسط
|
ناصر عيسى الدوسري
|
18
|
الهلال
|
وسط
|
فهد عائض الرشيدي
|
19
|
القادسية
|
وسط
|
حسن علي أبو شرارة
|
20
|
الاتحاد
|
وسط
|
خالد السميري
|
21
|
الفتح
|
وسط
|
علي أحمد العيد
|
22
|
الاهلي
|
مهاجم
|
أسامة حسن الزبيدي
|
23
|
الفيحاء
|
مهاجم
|
عبدالكريم الجرادة
|
24
|
الاهلي
|
مهاجم
|
منصور سعيد المولد
|
25
|
الهلال
|
مهاجم
|
عبدالرحمن هاشم اليامي
|
26