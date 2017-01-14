وفاة خمسة مهاجرين في البحر المتوسط وإنقاذ 750

صراحة – وكالات : قال خفر السواحل الإيطالي يوم السبت إنه تم إنقاذ نحو 750 مهاجرا كانوا في ستة قوارب مطاطية وخشبية في وسط البحر المتوسط لكن تم انتشال جثث خمسة آخرين.

وأضاف أن رجاله وعاملين على سفن حربية وسفن صيد وسفن تجارية خاصة شاركوا في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث التي تمت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولم يدل بتفاصيل عن جنسيات المهاجرين.

وطبقا لبيانات حكومية وصل إلى إيطاليا العام الماضي عدد قياسي من المهاجرين عبر البحر المتوسط بلغ 181 ألف شخص غالبيتهم العظمى من أفريقيا. ودفع أغلبهم أموالا لمهربي بشر ليبيين لتنظيم رحلاتهم.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 2016 كان العام الأسوأ فيما يتعلق بالقتلى بين المهاجرين عبر البحر المتوسط إذ بلغ العدد 5000 ضحية تقريبا.