منتخب اليد يواجه روسيا البيضاء في ثاني خطوات مونديال فرنسا 2017

صراحة – الرياض : يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد منتخب روسيا البيضاء غداً على صالة ” روان ” في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة حالياً في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.

ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا في مباراته الماضية وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تضم بجانب المنتخب السعودي منتخبات كرواتيا وتشيلي والمجر والمانيا وبيلاروسيا.

والتقى المنتخبان في إسبانيا عام 2013 وانتهى اللقاء لمصلحة روسيا البيضاء 33/15 ، فيما يتفوق الأخضر في عدد المشاركات بالتواجد في 8 بطولات من العام 1997 ، فيما تشارك روسيا البيضاء للمرة الرابعة في تاريخها بدء من 1995 وحققت المركز التاسع وقتها.

من جهته أكد المدرب الوطني رائد العليوات أن الثقة والهدوء والتركيز عوامل أسهمت في ظهور المنتخب بمظهر رائع أمام كرواتيا أحد أعرق المنتخبات الأوربية ، مشيراً إلى أن تألق الحارس السعودي مناف وخبرته في الشباك أعطت بقية اللاعبين الجرأة و الثقة في التسجيل من جميع المراكز .

وأضاف العليوات أن الدفاع المتقدم للمنتخب السعودي حد من خطورة الكروات في التسديد من خارج منطقة التسعة أمتار وسهل المهمة على الحارسين مناف آل سعيد و نواف المطيري في التصدي للعديد من الكرات .

فيما أكد حارس المنتخب السعودي نواف المطيري رضاهم عن أنفسهم وظهورهم بمستوى رائع أمام منتخب كرواتيا رغم فارق الإمكانات التي تصب لمصلحة المنافس , وقال المطيري :” الجميع كان ينتظر أن يتفوق المنتخب الكرواتي بفارق كبير من الأهداف ولكننا استطعنا مخالفة التوقعات وقدمنا مستوى أشاد به جميع المتابعين “.