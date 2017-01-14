ملك إسبانيا يصل الرياض

صراحة – واس : وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق لجلالته إلى الرياض مساء اليوم في زيارة رسمية للمملكة .

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ، ومندوب عن المراسم الملكية .