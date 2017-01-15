احتجاز 3 أشخاص في بروكسل بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب

صراحة – وكالات : احتجزت الشرطة البلجيكية،أمس، 3 أشخاص لاستجوابهم بعد مداهمات لمنازل في بروكسل مرتبطة بتحقيقات في إطار عمليات لمكافحة الإرهاب.

وقالت متحدثة باسم دائرة الادعاء العام في بروكسل: “جرت عمليات التفتيش في إطار تحقيق يجريه ممثلو الادعاء في بروكسل… في حين لم يتم العثور على شيء، ولكن جرى احتجاز ثلاثة أشخاص لاستجوابهم”.

ونفذت الشرطة عمليات تفتيش في منازل بمنطقة مولينبيك في بروكسل التي اكتسبت اهتماما دوليا عندما شارك عدد من ساكني هذه المنطقة، لديهم علاقات بمسلحين بسوريا، في هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس.

وقال مراسل من “رويترز” إن المنطقة التي شهدت عمليات التفتيش( يعيش فيها في الغالب لاجئون ومهاجرون) أغلقت أمام حركة المرور، في حين دخلتها قوات الشرطة الخاصة المسلحة ببنادق آلية.