مساعدان لترامب ينفيان عقد قمة مع بوتين

صراحة – وكالات : نفى مساعدان بارزان للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تقريرا يفيد بأنه يعتزم عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أسابيع من توليه للمنصب.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ترامب أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة لمثل هذه القمة وأنها قد تعقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

وقال أحد مساعدي ترامب لرويترز بعد أن طلب عدم نشر اسمه “القصة محض خيال”. وقال مساعد آخر إن القصة غير صحيحة.

ويتولى ترامب منصبه يوم 20 يناير كانون الثاني وقد تحدث عن أنه سيسعي إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إنه سيبقي العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما على روسيا بسبب التسلل الإلكتروني “لفترة من الوقت على الأقل”.

لكن ترامب أشار للصحيفة إلى أنه قد يرفع العقوبات إذا ساعدت روسيا في قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وفي تحقيق الأهداف الأمريكية الأخرى.