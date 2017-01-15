مدني نجران يواصل حملة السلامة الوقائية على المنشآت التجارية بالمنطقة

صراحة – واس : تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران, أعمال حملة السلامة الوقائية, التي تستهدف العديد من المنشآت التجارية في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن أعمال الحملة التي تستمر ثلاثة أسابيع, شملت الكشف على العديد من المنشآت التجارية في جميع أنحاء المنطقة للتأكد من توفر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق، بمشاركة العديد من الضباط والأفراد المختصين في أعمال السلامة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف جميع الأنشطة التجارية والمنشآت, دون تهاون مع أي مخالفات تهدد الأرواح والممتلكات, داعيًا الجميع إلى التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة.