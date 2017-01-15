أمير المنطقة الشرقية يفتتح معرض ريستاتكس الشرقية العقاري

صراحة – خالد الحسين : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم فعاليات المعرض العقاري”معرض ريستاتكس الشرقية العقاري” الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية ” اكسبو ” بالتعاون مع غرفة الشرقية، وذلك بمركز شركة معارض الظهران إكسبو بالخبر.

وفور وصول سموه لمقر الحفل قام بقص الشريط ايذاناً بانطلاق فعاليات المعرض, ثم اطلع سموه على الشركات والمؤسسات المشاركة والمنتجات العقارية التي تستعرضها الشركات أمام زوار المعرض.

ويتخلل المعرض إقامة ورش عمل وبرنامج حوارات ونقاشات بمشاركة وزارة الإسكان وأمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء, إضافة إلى جلسات عمل حول مستقبل قطاع التمويل العقاري والإسكاني في ظل التطورات والأنظمة الأخيرة التي تنظم قطاع الإسكان في المملكة.

وشهد المعرض مشاركة واسعة لكل من وزارة الإسكان ممثلة بجميع برامجها ومبادراتها نحو القطاع العقاري والإسكاني، ومشاركة وزارة التجارة والاستثمار ممثلة بلجنة المساهمات العقارية، ومشاركة الهيئة الملكية بالجبيل وأمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء في المعرض إلى جانب مشاركة مجموعة من شركات التطوير العقاري والاستثمار الإسكاني بالمنطقة وعددٍ من شركات التمويل والبنوك المحلية التي تستعرض منتجات ومشاريع إسكان متعددة المواصفات والمساحات والمواقع وتسهيلات البيع مع ما ستقدمه شركات التمويل والبنوك المشاركة في المعرض هذا العام.

وفي ختام الحفل كرم سموه الشركاء والداعمين لمعرض ريستاتكس الشرقية العقاري, كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم والتقطت الصور التذكارية مع سموه.