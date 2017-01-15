إعلان قائمة المنتخب السعودي الشاب لبطولة أنطاليا الدولية

صراحة – نواف العايد : أعلنت إدارة المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم قائمة الأسماء المشاركة في بطولة أنطاليا الدولية الودية لكرة القدم التي ستقام منافساتها بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 17 – 31 من شهر يناير 2017 م ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر لخوض مونديال العالم تحت 20 سنة في كوريا الجنوبية.

وضمت القائمة 26 لاعبًا في حراسة المرمى أمين بخاري ، زيد البواردي ، محمد الياميوفي ، وفي خط الدفاع عبدالإله العمري ، عون السلولي ، حسان تنبكتي ، محمد البصاص ، خالد دبيش ، أنس زباني ، عبدالله ترمين ، حسين قاسم ، محمد الزبيدي ، وفي خط الوسط علي الأسمري ، عبدالله مجرشي ، يحيى القرني ، أيمن الخليف ، ناصر العتيبي ، ناصر الدوسري ، فهد الرشيدي ، حسن أبو شرارة ، خالد السميري ، علي العيد ، وفي خط الهجوم أسامة الزبيدي ، عبدالكريم الجرادة ، منصور المولد ، عبدالرحمن اليامي .