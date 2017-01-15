التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المناطق >> إنطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر جمادى الأولى المقبل
15 يناير, 2017   2576

إنطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر جمادى الأولى المقبل

صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

صراحة – فيصل القحطاني : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، يُطلق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في الـ 18 جمادى الأولى المقبل فعاليات النسخة السابعة، بمشاركة 160 عارضًا يمثلون 20 دولة، ينتمون إلى القطاعات الحكومية المتمثلة في وزارات وهيئات السياحة من وجهات سياحية متميزة ، وشركات القطاع الخاص ، بقاعة المؤتمرات في فندق هيلتون.
وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي، عن شكرها وتقديرها لسمو محافظ جدة على رعايته الحدث العالمي الذي يُقام كل عام في أكبر مدينة سياحية سعودية، مشيرةً إلى أن المعرض يُسهم في إطلاق آفاق الأعمال في القطاع السياحي، عادةً المعرض منصة فريدة لجمع عدد من المستثمرين والفاعلين في هذا القطاع ، ومقابلتهم مع الهيئات الحكومية والشركات المحلية والدولية العارضة والزائرة للاطلاع على خدماتهم وخبراتهم من أجل بناء تعاون استراتيجي وتكوين علاقات تجارية واستثمارية.
يُذكر أن المعرض يستهدف حضور أكثر من 30 ألف زائر من مختلف الشرائح سواء العاملين في قطاع السياحة والسفر ، أو الزوار الراغبين في الاستفادة من خدمات العارضين ، في حين يستقبل المعرض زائريه يومياً من الساعة الـ 4 عصرًا إلى الـ 11 مساءً.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA