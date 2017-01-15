هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار الكويت الدولي

صراحة – نواف العايد : هبطت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة (يورو وينكس) الألمانية اضطراريًا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية منصور الهاشمي اليوم :” إن الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكبًا وكانت متجهة من مطار صلالة في سلطنة عُمان إلى مدينة كولن الألمانية”.

وأضاف الهاشمي أن إدارة العمليات تلقت بلاغًا من كابتن الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريًا في مطار الكويت الدولي مشيرًا إلى أنه جرى التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة.

وأشار إلى أنه بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات.