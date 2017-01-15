مدارس تعليم جازان تستقبل 441 مرابطاً بالحد الجنوبي لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول

صراحة – خالد الحسين : استقبلت مدارس الشريط الحدودي بالحد الجنوبي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، اليوم ، عدداً من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي للبدء في أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول وسط ترحيب واعتزاز بالغ بهم مع تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي ، أن مدارس الحد الجنوبي التابعة لكل من مكتب التعليم بصامطة وأحد المسارحة والحرث والعارضة استقبلت اليوم 441 طالباً لأداء الاختبارات من المرابطين بالحد الجنوبي ، حيث تقدم لهم كافة التسهيلات والدعم طيلة أيام الاختبارات .

وأشار إلى أن تعليم جازان حرص على استقبال الراغبين بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس التابعة لتعليم جازان مع تقديم جميع التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم , مبيناً أن الإدارة قامت بتحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم سواء كانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني القادم وكذلك موعد اختبارات الدور الثاني وموعد اختبارات الغائبين مع بدء العام الدراسي.

وبين الحكمي أن التعليمات نصت على أنه في حال تعثر بعضهم في مادة فإنه يعطى الفرصة لاختبار “دور ثاني” في وقت لاحق حسب المواعيد المحددة أو ما تراه إدارة التعليم مناسباً لظروف الطالب وظروف المنطقة ، وذلك بعد إحضار الطالب مشهداً من مرجعه يثبت للجهات التعليمية أنه من المرابطين في الحد الجنوبي.