ملك إسبانيا يستقبل وزير التجارة والاستثمار

صراحة – نواف العايد : استقبل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ ، والمشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام العلاقات التجارية الأجنبية بالوزارة الدكتور بدر الصقري.