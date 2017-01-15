الجمارك: ضبط 41 مليون وحدة من المواد المقلدة والمغشوشة

صراحة – محمد المحسن : أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها للربع الرابع من العام الماضي 2016م الذي يُغطي الفترة من 2016/9/1م حتى نهاية شهر ديسمبر 2016م ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية بلغ (6.8) مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات (124) مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة (39.5) مليار ريال .

وكشف التقرير عن إحصائية ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة التي بلغت (41.440.522) وحدة، بقيمة إجمالية لهذه المواد المضبوطة بلغت (311.200.831) ريالا.

وبلغت إحصائية الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (19.253.636) وحدة.

كما أوضح التقرير إجمالي المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي تم الإقرار عنها خلال هذه الفترة حيث بلغت (34.423.364.000) ريال، وبلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية خلال نفس الفترة (5.342.645) مركبة.

وحول ما تم ضبطه من المخدرات أوضح التقرير أنه تم خلال الفترة المشار إليها ضبط (76)كيلو جراما من المواد المخدرة, فيما بلغ ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة (15.371.481) حبة, وبلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة (97996) زجاجة خمر.