مركز التأهيل الدولي ينفذ بالدرعية مشروع ” مهدوا لنا الطريق

ينفذ مركز فريق التأهيل الدولي ومجموعة المعرفة النوعية بمنتزه البجيري بمحافظة الدرعية خلال الفترة من 18 إلى 21 جمادى الأول 1438هـ مشروع “مهدوا لنا الطريق” تحت شعار “لأجلهم رياضنا أجمل”، برعاية سمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية.

وأوضحت سمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مركز فريق التأهيل الدولي أن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على توفير بيئة صديقة في المملكة لذوي الإعاقة ، وكفالة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيعاً للمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في هذا المجال.

بدوره أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة المعرفة النوعية القابضة المستشار خالد بن يعقوب الرماح أن المشروع يأتي تجسيداً للتعاون المثمر والشراكة البنّاءه بين القطاع العام والخاص لخدمة شرائح المجتمع وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة وكبار السن ومن هم في حكمهم، موضحاً أن مهرجان تدشين مشروع “مهدوا لنا الطريق” جاء لتعزيز هذا التوجه من خلال نشر الوعي بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة والصعوبات التي تواجههم وبذل السبل لتذليلها، ودعوة القطاع الخاص لتطوير بيئة العمل لديه بما يناسب احتياجاتهم، وتشجيع المبادرات الرامية لخدمة شريحة ذوي الإعاقة وتعزيز جهود الدولة لدمجهم في المجتمع.

كما بين مدير المشروع الدكتور وليد بن محمد الدايل أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة لذوي الإعاقة من بينها ملتقى توظيف ذوي الإعاقة، ومسابقة أفضل مبدع وأفضل ريادي وأفضل حافظ للقرآن من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن فعاليات المشروع سوف يصاحبها معرض متخصص تشارك فيه مجموعة من الشركات والجهات المختصة بالإعاقة، وسيشتمل على العديد من الأجنحة التي تناسب هذه الفئة من بينها جناح للرسم والتلوين للأطفال، والكبار من ذوي الإعاقة من الرجال والنساء، ومنتجات ( حركية – بصرية – سمعية ) لذوي الإعاقة من الجنسين وجناح للّجنة البارالمبية السعودية لرياضة ذوي الإعاقة، وجناح الاتحاد السعودي الرياضي للصم وغيرها.

يذكر أن مركز فريق التأهيل الدولي كان قد وقع الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة المعرفة النوعية القابضة لتنفيذ مشروع “مهدوا لنا الطريق” لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ومن هم بحكمهم وتأهيل الأماكن والمرافق لهم، والعمل على تحقيق أهداف فعالية المرافق لأجلهم رياضنا أجمل .