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15 يناير, 2017   2852

روما يواصل مطاردته ليوفنتوس بفوزه على أودينيزي

يوفنتوس يفوز بالدوري الايطالي للمرة الخامسة على التوالي بعد خسارة نابولي

صراحة – واس : واصل فريق روما مطاردته ليوفنتوس في صراعهما على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي على حساب ضيفه أودينيزي بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 20 من المسابقة .
وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة التي أقيمت اليوم عن فوز نابولي على ضيفه بيسكارا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفوز ساسولو على ضيفه باليرمو بنفس النتيجة ، ولاتسيو على ضيفه أتالانتا بهدفين مقابل هدف ، فيما تعادل سامبدوريا مع ضيفه إمبولي بدون أهداف .
وارتفع رصيد روما إلى 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على فيورنتينا في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام كروتوني ستجرى الشهر المقبل .

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