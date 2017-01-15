اعتماد الفائزات في جائزة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن بتعليم تبوك

صراحة – تبوك : أعلنت إدارة التوعية الاسلامية ( بنات ) عن الفائزات في مسابقة جائزة خادم الحرمينالشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دورتها التاسعة عشر .

وقدمت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان عن تهانيها للطالبات والمعلمات اللاتىحققن مراكز متقدمة و الطالبات المرشحات للتصفيات على مستوى تعليم منطقة تبوكوالتى سوف تعقد في بداية الفصل الدراسي الثاني في جمعية تحفيظ القرآن الكريم.

وأسفرت النتائج عن حصول الطالبة أنوار بركات البلوي من الثانوية الأولى لتحفيظ القران الكريم على المركز الأول في الفرع الرابع من المسابقة، وحققت الطالبة أروى صالح الزهراني من الثانوية الثالثة والعشرون على المركز الأول في الفرع الخامس .

وأعربت مديرة إدارة التوعية الاسلامية بتعليم تبوك شيمة بنت حمد الجهني عن الشكروالتقدير لكل القيادات في المدارس التى حرصت على مشاركة طالباتها فكانوا الداعملمشرفات التوعية الإسلامية في تفعيل المسابقة على مستوى المدرسة .

كما نوهت بجهود مشرفات التوعية الإسلامية في تبوك ومحافظاتها على جهودهن فيمتابعة تفعيل المسابقة من خلال زيارتهن الميدانية للمدارس،

وأكدت على أن ربط الناشئة بالكتاب والسنة يكتمل بالتعاون بين المدرسة والأسرة لبناءجيل قوي قادر على مواجهة الأفكار الضالة والمنحرفة على مجتمعنا .