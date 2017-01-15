الأخضر الشاب يستهل تدريباته في الرياض

صراحة – الرياض : انطلق مساء اليوم الاحد معسكر المنتخب الوطني للشباب في مدينة الرياض بحضور جميع اللاعبين الـ26، وأدى الأخضر الشاب تدريباته على الملعب الرديف في استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض تحت اشراف المدرب سعد الشهري وذلك تأهبا للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية الودية التي تستضيفها مدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 17-31/1/2017م، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاما الذي سيقام في كوريا الجنوبية مايو المقبل.

وشهدت التدريبات التركيز على الجوانب اللياقية والتكتيكية والتكنيكية إلى جانب تطبيق تدريبات على الكرة.

إلى ذلك، أعلنت ادارة المنتخب ضم اللاعب نايف كريري بدلا من اللاعب أنس زباني لاصابته، كما تم ضم اللاعب قصي الناصر بدلا من اللاعب محمد الزبيدي.

وشهد التدريبات حضور المشرف العام على المنتخبات السنية الوطنية عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حمد الصنيع ونائبه موسى الزياد.