تشكيل لجنة لتطوير بيئة العمل ومواقع خدمة الزوار في الوكالة والمسجد النبوي

صراحة – الرياض : حرصا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التخطيط و التطوير لتقديم أرقى الخدمات لزائري مسجد رسول الله فقد صدر قرار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتكوين لجنة تطوير بيئة العمل ومواقع خدمة الزوار برئاسة مدير إدارة المتابعة الأستاذ محمد بن عبدالقادر سكر وعضوية كل من مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس فيصل الجهني ومدير إدارة المشاريع المهندس سعد الأحمدي ومدير إدارة التخطيط والتطوير الأستاذ محمد الجهني ومدير إدارة خدمات المستفيدين الأستاذ حمزة حاشدي.

وتقوم اللجنة بتقويم بيانات العمل في الوكالة والمسجد النبوي وإعداد دراسة تطوير بيئة العمل ومتابعة التحسين المستمر وتوحيد هوية بيئة العمل والخدمات فيها والاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة وعرض ما توصي به اللجنة على معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد لتحقيق الرقي في بيئة العمل وخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف حسب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.