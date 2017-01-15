السودان تعلن تمديد فترة وقف إطلاق النار في مناطق النزاع مع المتمردين

صراحة – وكالات : أعلن مجلس الوزراء السوداني في جلسته الاستثنائية برئاسة عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، تمديد قرار وقف إطلاق النار في مناطق النزاع مع المتمردين في البلاد لمدة 6 أشهر.

وأفادت “وكالة السودان للأنباء” الرسمية بأن “المجلس دعا الي إعداد المواعين والإجراءات الكفيلة باستيعاب الآثار الإيجابية لقرار الإدارة الأمريكية بشأن رفع العقوبات عن السودان”.

يذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن، في 1 يناير/كانون الثاني، تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في أكتوبر/تشرين الأول لمدة شهر.

واندلع أحدث قتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق العام 2011، في ظل إعلان دولة جنوب السودان استقلالها.

أما الصراع في دارفور، فبدأ العام 2003، عندما رفعت قبائل غير عربية السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يتزعمها العرب.

وأعلن السودان من قبل هدنات قصيرة الأمد في المنطقتين، في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، أعقبهما تراجع القتال في النيل الأزرق وكردفان بجنوب السودان، لكن الاشتباكات استمرت في دارفور.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، أنها سترفع حظرا تجاريا فرضته قبل 20 عاما على السودان، لكنها ستنتظر 180 يوما قبل فعل ذلك لرؤية إن كان السودان سيتخذ المزيد من الخطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان فيه وحل الصراعات السياسية والعسكرية، بما في ذلك في مناطق الصراع مثل دارفور.

وأوضحت السلطات الأمريكية أنها ستلغي تجميد أصول السودان وترفع العقوبات المالية بعد تعاون الخرطوم في مجال محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الأخرى.

وتتصاعد مشاكل السودان الاقتصادية منذ استقلال الجنوب في 2011.

وقالت السلطات السودانية، يوم السبت، إنها ستراجع السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف لجذب الاستثمارات الأجنبية لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.