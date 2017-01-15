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15 يناير, 2017   2323

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –

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صراحة – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة مساء اليوم , لليوم الثاني ، عدداً من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون ، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والصديقة ، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
كما أدى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية وجموعاً من أهالي المنطقة.

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