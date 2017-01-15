الرئيس اليمني يبحث هاتفياً مع مسؤول بريطاني الأوضاع في بلاده

صراحة – واس : بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، هاتفياً مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس الوود، أوضاع بلاده وجهود السلام.

وجدد الرئيس هادي خلال الاتصال حرص حكومته الدائم على السلام من أجل حقن الدماء اليمنية التي استباحتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مؤكداً أن المليشيا الانقلابية استنزفت مقدرات البلد وسخرت طوال تلك الفترة موارد الدولة لمصلحة مجهودهم الحربي حتى تم إفراغ وإفلاس البنك المركزي وعدم دفع مستحقات الموظفين وتلبية احتياجات معيشة المواطن.

من جانبه، أكد الوزير البريطاني حرص المملكة المتحدة على إحلال السلام باليمن الذي يستحقه الشعب اليمني وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216, لافتاً إلى ضرورة تظافر الامكانات والجهود ودعم المجتمع الدولي لليمن وأمنه واستقراره.