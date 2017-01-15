انطلاق مبادرة ” أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك ” بمكة الشهر المقبل

صراحة – واس : تنطلق بمنطقة مكة المكرمة الشهر المقبل، المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تحت عنوان ” أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك “، التي تمت الموافقة عليها من إمارة منطقة مكة المكرمة وتنفذها وتشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بمشاركة جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، والطائف، وجدة، إضافة إلى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، والهيئة العامة للرياضة بمنطقة مكة المكرمة، والأندية الرياضية.

ودعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المواطنين والمقيمين في المملكة إلى المشاركة في هذه المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، وقال إن المشاركة فيها واجب.

وأوضح سماحته في تصريح بهذه المناسبة أن جنودنا البواسل من القوات المسلحة وغيرهم يقومون بواجب ديني ووطني في تواجدهم وانتشارهم بالحد الجنوبي؛ ذوداً عن حياض هذا الوطن الغالي، وصد عدوان المعتدين وإجرام المجرمين، وهذا من الجهاد والرباط في سبيل الله، وفي سبيل حماية الحرمين الشريفين، والبقاع المقدسة التي يؤمّها ملايين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها سنوياً للحج والعمرة والزيارة.

وأضاف أن القوات المسلحة المرابِطة على الحد الجنوبي سجلت مواقف بطولية وانتصارات كبيرة على الأعداء في مختلف الصعد والميادين، فمنهم من كتب الله له الشهادة والموت في سبيل إعلاء راية التوحيد والإسلام، ودحر راية الكفر والنفاق والإجرام، ومنهم من تحمّل الجروح والإصابات، فلهم علينا حق التكريم والتقدير والإجلال، وحق الوقوف بجانبهم، ودعمهم بالدعاء والتأييد باللسان والقلم والبيان.

وسأل سماحة مفتي عام المملكة، الله العلي القدير أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الأعداء ومكر الأشرار، وأن يوفق قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد لكل خير، وأن يجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين.