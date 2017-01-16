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16 يناير, 2017   2875

ترامب ينتقد حلف شمال الأطلسي

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا يوم 16 ديسمبر كانون الأول 2016. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز

صراحة – وكالات : ذكرت صحيفة تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن لأنه لا يتصدى للهجمات الإرهابية لكن هذا الحلف العسكري لا يزال مهما بالنسبة له.

وقال ترامب في مقابلة مع الصحيفة “تعرضت لانتقاد شديد عندما قلت إن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن… عفا عليه الزمن لأنه لا يتصدى للإرهاب. تعرضت لانتقاد شديد على مدى يومين. وبعدها بدأوا يقولون إن ترامب على حق.”

وأضاف أن أعضاء كثيرين في حلف الأطلسي لا يدفعون نصيبهم العادل لحماية الولايات المتحدة.

وقال ترامب “كثير من هذه الدول لا يدفع ما يفترض أن يدفع وهو أمر أعتقد أنه غير عادل بالمرة للولايات المتحدة… ومع ذلك فإن حلف الأطلسي مهم جدا بالنسبة لي.”

 

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