مصرع 30 شخصا فى سقوط طائرة شحن تركية في ضواحي عاصمة قرغيزستان

صراحة – وكالات : ارتفع عدد ضحايا سقوط طائرة شحن تركية صباح يوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية بشكيك، إلى 30 شخصا، بينهم 3 من طاقم الطائرة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن طائرة شحن تركية من طراز بوينغ 747 سقطت على منطقة مأهولة تقع على بعد حوالي 2 كيلومتر من مطار “مناس” في ضواحي بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان. وكانت الطائرة متجهة من هونغ كونغ إلى إسطنبول عبر العاصمة القرغيزية بشكيك.

وقالت وزارة الصحة القرغيزية إن 6 أطفال من بين ضحايا تحطم الطائرة. هذا ولازال عدد القتلى قابل للارتفاع.

كما أكدت الوزارة أن أفراد طاقم الطائرة المتكون من 4 أشخاص لقوا مصرعهم، أحدهم الطيار الذي توفي متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.

وتسبب سقوط الطائرة في تدمير 15 منزلا، ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية، حيث يستمر التحقق من عددهم.

ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة على المنطقة السكنية بالقرب من المطار.