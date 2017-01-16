مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد يكشف أسباب الخسارة أمام بيلاروسيا

صراحة – واس : أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد الكرواتي نيناد أن الأخضر لعب مباراة جيدة رغم الخسارة أمام منتخب بيلاروسيا اليوم في كأس العالم لكرة اليد

بفرنسا.

وقال نيناد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: بذل لاعبونا جهداً كبيراً وكنا قريبين من الفوز لكن صاحبت المباراة بعض الأخطاء بسبب التحضير غير الكافي للبطولة لكي نكون مستعدين لمواجهة منتخبات قوية ككرواتيا وبيلاروسيا .

وأضاف: لا تزال لدينا الفرصة للتأهل فأمامنا مباراة أمام تشيلي واعتقد أن لاعبينا سيبذلون جهداً كبيراً وسيقدمون أفضل ما لديهم للفوز بها وحتى

ذلك الوقت ينبغي علينا أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها ونركز أكثر بغض النظر عن الخصم المقبل وهو المنتخب الألماني فجميع المنتخبات التي تلعب في هذه المجموعة قوية ولديها طموحات للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة .

فيما أكد لاعب المنتخب السعودي مهدي آل سالم أن المباراة كانت صعبة وقوية ضد بيلاروسيا أحد المنتخبات المميزة في اللعبة.

وقال: دخلنا بحماس قوة وتركيز وفي نهاية المباراة فقدنا التركيز وهذا شئ طبيعي في كرة اليد من خلال مجاراة فريق قوي طوال دقائق المباراة .

وأضاف: فقدنا التركيز في آخر 10 دقائق بالإضافة إلى بعض الأخطاء تحكيمية التي ساهمت في خروجنا خاسرين اللقاء , مؤكداً أن لديهم فرصة في بلوغ الدور

الثاني .