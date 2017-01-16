كوريا الجنوبية تقرر تأجيل استخدام نظام ثاد

صراحة – وكالات : نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها يوم الاثنين إن توقيع عقد من شأنه تحديد موقع نظام أمريكي للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية قد يتأجل.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) يهدف إلى الحماية من قدرات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المتنامية.

لكن بكين تعارض بشدة استخدام نظام ثاد في كوريا الجنوبية وتقول إن راداره القوي قد يخترق الأراضي الصينية مما أدى إلى دعوات من بعض قادة المعارضة في كوريا الجنوبية لتأجيل أو إلغاء نشره.

وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان جي مون المتوقع أن يخوض انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية إن من المناسب أن تكون البلاد موقعا لنظام ثاد.