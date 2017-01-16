إعتناق 12 رجلاً الإسلام في تعاوني الحمراء بجدة

صراحة-جدة:أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة عن إعتناق 12 رجلاً من الجالية الآسيوية، عبر الجولات والمحاضرات الدعوية، التي نفذّها المكتب خلال الأيام السابقة .

وتأتي جهود المكتب من خلال دعوة المقيمين في النطاق الجغرافي للمكتب من غير المسلمين، والناطقين بمختلف اللغات، ومواصلة نشر العلم الشرعي لمن اهتدى من المسلمين الجُدد وتعريفهم تعاليم الدين السمحة ، وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة، إلى جانب إعداد الدعاة وتأهيلهم، وذلك من خلال تنويع الوسائل الدعوية والاستفادة من التقنية لخدمة الدعوة إلى الله