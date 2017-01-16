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16 يناير, 2017   2944

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يدشن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية للرئاسة

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صراحة-الرياض:دشن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية لمنسوبي الرئاسة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالوزارة.
واستمع معاليه لشرح مفصَّل عن الخدمات التي تقدمها البوابة، وما تميزت به عن السابقة من تطوير وأنظمة حديثة، تواكب تطورات التقنية وتمنح المستخدم سهولة في عرض المعلومة وتدعم الأجهزة الكفية، إضافة إلى التحكم بعرض المحتوى، وتقديم منتج يسهم في تسريع عجلة العمل وتسهيل التعامل مع التطبيقات الإلكترونية من خلال الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها البوابة لموظفي الرئاسة.
وأبان معاليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول للحكومة الإلكترونية.

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