مرور نجران ينفذ خطة مرورية بالتزامن مع فترة الاختبارات

صراحة-نجران:نفّذت إدارة مرور منطقة نجران أمس, الخطة المرورية المتزامنة مع بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات بالمنطقة، وذلك لتسهيل وصولهم إلى أماكن امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد يحيى إبراهيم الشهراني أنه سيتم متابعة الحركة المرورية قبل وبعد أداء الاختبارات، والتعامل مع أي سلوكيات خاطئة، وتطبيق النظام حيال ذلك، كما سيتم نشر دوريات المرور الرسمية والسرية على الطرق والمحاور الرئيسية وعند الإشارات الضوئية لتسهيل حركة السير.

وبين الشهراني أن الخطة المرورية تهدف إلى متابعة ورصد الطرق والميادين والتقاطعات المؤدية للمدارس والكليات وتكثيف التواجد المروري عند المدارس، ورفـع مستوى السلامة العامة من أجل تسهيل وانسيابية الحركة المرورية والتقليل من الحوادث، داعيًا الطلاب وقائدي المركبات إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية التي وضعت من أجلهم وأجل سلامتهم.