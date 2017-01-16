مدير تعليم الطائف يقف على سير الاختبارات بمدارس المحافظة

صراحة-الطائف:وقف مدير إدارة التعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدارس المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وشملت الجولة التفقدية مدرسة مجمع الأمير محمد بن عبد الرحمن وثانوية القيروان ، اطمئن خلالها على سير الاختبارات في تلك المدارس وأداء اللجان المشكلة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كانت قد أعلنت منذ وقت مبكر جاهزيتها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وتهيئتها لجميع الظروف الملائمة.