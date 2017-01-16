أمانة نجران تنجز 40% من مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية

صراحة-نجران:أنجزت أمانة منطقة نجران 40% من مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية بمدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر بـ 12.997.549 ريال ويهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع جميع احتياجات السكان من المواد الغذائية في مكان واحد، ويعد أحد نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق، كما يتميز بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل داخل السوق من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش خلال تفقده للمشروع أمس، أن نسبة الإنجاز بلغت 40% للمشروع الذي يقع على مساحة 21.250م2، ويتكون من تسعة مبانٍ تشمل 56 محلًا تجاريًا لبيع التمور ومكوناتها واللحوم بأنواعها والفواكه والخضار والحلويات والمكسرات، إضافة إلى مسجد ومكاتب إدارية ودورات مياه ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين ومواقف للتحميل والتنزيل خاصة بتجار ومستأجري المحال والمباسط بالسوق.