وزير البلديات يوجه بتفعيل الربط الآلي مع قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمشاريع والميزانية

صراحة – خالد الحسين : أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الوزارة أنجزت بنجاح مرحلة الإطلاق الموجه لقاعدة البيانات المركزية للميزانية ولمشروعات القطاع البلدي، وذلك بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 .

ووجه معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأمانات ووكالات الوزارة بإتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة قبل نهاية شهر ربيع الأول الجاري بالتنسيق مع مركز المعلومات البلدية بما في ذلك تفعيل الربط الآلي مع قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالميزانية والمشاريع ومصروفاتها (العقود، المستخلصات، أوامر الصرف، وأوامر الدفع) التي تم إطلاقها، وتسجيل كافة العقود الموقعة على الأنظمة الإلكترونية في الأمانات مباشرة فور التوقيع عليها ليتم تسجيلها آلياً بالقاعدة المركزية للبيانات.

وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى تكامل الجهود للوصول إلى الرفع من كفاءة التخطيط بناء على المعلومات والمعطيات السليمة وتحسين أداء الإنفاق الحكومي على المستوى البلدي وتسوية المؤجلات المالية المستحقة للمقاولين بكل يسر وسهولة.

وستقوم الوزارة بتحليل المعلومات الواردة من الأمانات والوكالات من خلال الربط الآلي إلى قاعدة البيانات المركزية ووضع مؤشرات أداء عليها ومشاركة المخرجات معها.